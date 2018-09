Flumeri, fermato con la carabina in auto: indagine archiviata Dopo il dissequestro ottenuto dall'avvocato Carmine Ruggiero, è arrivata l'archiviazione.

di AnFan

Era stato trovato con una carabina in auto. I carabinieri avevano fermato lui e un altro uomo, procedendo con la denuncia e il sequestro dell'Arma. I militari erano poi andati a casa del 31enne, di Flumeri, per eseguire un sequestro preventivo delle altre armi da fuoco. L'indagato era stato denunciato per porto e detenzione abusiva di armi. Il suo avvocato, Carmine Ruggiero, ha dimostrato l'infondatezza delle accuse e ottenuto il dissequestro delle armi da parte dei giudici del Riesame. Le ragioni evidenziate dalla difesa, proprio durante l'udienza al Riesame, hanno spinto il sostituto procuratore di Benevento, Miriam Lapalorcia, a chiedere l'archiviazione dell'indagine poi concessa dal gip. L'indagato è stato quindi scagionato da tutte le accuse.