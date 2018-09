Irpinia, controlli dei carabinieri: 3 bar multati e 4 denunce L'esito dei controlli della compagnia di Montella e delle stazioni di competenza.

E’ di quattro denunce l’esito dei controlli del territorio dei carabinieri della compagnia di Montella affiancata dalle stazioni di competenza. La lista dei denunciati si apre con un 30enne avellinese accusato di aver distrutto, lanciando un sesso, il vetro di un bar di Chiusano San Domenico; e continua con un 65enne di Caposele che aveva in casa, illegalmente, sette fucili e oltre settanta munizioni; l’elenco si chiude con padre e figlia di Calabritto (50 anni lui e 25 lei) accusati di aver minacciato una vicina con un decespugliatore. I carabinieri hanno anche proposto un foglio di via per un pregiudicato e multato i titolari di tre bar dopo delle ispezioni eseguite con la collaborazione del personale dell’Asl: nel mirino dell’Arma sono finiti tre bar di Paternpoli ai quali è stata sospesa la licenza per somministrare cibi e bevande.