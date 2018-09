Ubriaco al volante: nei guai 25enne di Flumeri I controlli

A Flumeri i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo un 25enne del “Tricolle”, fermato di notte alla guida della sua autovettura.

Lo stesso, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto al test con l’etilometro, all’esito del quale si riscontrava un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Pertanto, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per guida in stato di ebbrezza.