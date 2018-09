Smaltimento rifiuti e truffa su lavori pubblici: 3 denunce I carabinieri forestali hanno denunciato tre persone legate a un'azienda.

di AnFan

Una truffa ai danni dello Stato. I carabinieri forestali di Avellino hanno denunciato tre persone legate, con vari ruoli, a un'azienda di Sant'Angelo a Scala (Avellino). Secondo la ricostruzione dei militari i tre, con responsabilità e ruoli differenti, avrebbero creato un ingiusto vantaggio all'azienda contabilizzando opere mai realizzate, per lavori pubblici di messa in sicurezza di un costone roccioso che sporge su una strada. Gli indagati avrebbero attestato un “trasporto a rifiuto in discarica”, per 45mila euro non dovuti, cifra pagata con fondi pubblici erogati dalla Regione Campania. Nei confronti dei tre è ipotizzato anche lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in un luogo non ancora individuato. L'intervento indicato ricade poi in un'area ritenuta di interesse comunitario perché rientra nella “Dorsale dei Monti del Partenio” e nel “Parco regionale del Partenio”.