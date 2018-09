Intasca l'assegno destinato alla parrocchia: 50enne nei guai Nusco. L'uomo è stato denunciato per truffa dai carabinieri.

di AnFan

Ha intascato l'assegno destinato alla parrocchia. L'accusa a carico di un 50enne denunciato dai carabinieri dopo la denuncia del parroco di Nusco in Alta Irpinia. La comunità di fedeli aspettava il rimborso da parte di una società di distribuzione di energia elettrica. Ma le cose non sono andate come previsto. I 400 euro li avrebbe intascati l'indagato identificato dai carabinieri e già con precedenti specifici, per truffa, alla spalle.