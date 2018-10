Ciclista investito, nei guai 20enne pirata della strada Grottamindarda. La ragazza non si era fermata a prestare soccorso.

Ciclista investito a Grottaminarda. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e un 50enne è finito in ospedale. I carabinieri, intervenuti in zona, dopo aver ascoltato alcuni testimoni e aver acquisito delle indagini, sono risaliti a una 20enne denunciata per fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali ed omissione di soccorso.