Taurasi, droga e munizioni illegali in casa: 40enne nei guai Perquisizione domiciliare dei carabinieri di Mirabella affiancati da un cane antidroga: denunciato

Droga e munizioni illegali in casa, i carabinieri della stazione di Mirabella Eclano, con il supporto di un cane del nucleo cinofili di Sarno, hanno denunciato un 40enne di Taurasi. Dopo una perquisizione domiciliare: in casa sono state sequestrate 50 cartucce per pistola calibro 9, illegalmente detenute, e una piccola quantità di sostanza stupefacente, che è valsa all'indagato anche una segnalazione alla Prefettura come consumatore.