Bici travolta dall'auto, muore un uomo: via agli accertamenti L'83enne a inizio ottobre è morto dopo dieci giorni di agonia. Le indagini proseguono.

di AnFan

Il sostituto procuratore di Avellino, Paola Galdo, ha conferito l'incarico all'ingegnere, Alessandro Lima, per ricostruire la dinamica dell'incidente che è costato la vita a Salvatore Sorrentino. L'83enne, lo scorso 22 settembre, è stato travolto da una auto, lungo la Strada nazionale delle Puglie, mentre era a bordo della sua bici elettrica. Per l'accaduto è indagata proprio la donna che guidava la vettura. L'anziano, era stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera, dove era deceduto dopo dieci giorni di agonia: troppo gravi le ferite causate dall'incidente. Toccherà proprio all'ingegnere Lima eseguire gli accertamenti, sui veicoli e sul luogo del drammatico episodio, per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.