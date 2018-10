Sequestro armi ad Aiello: il Riesame annulla il provvedimento La decisione dei giudici per l'uomo assistito dall'avvocato, Carmine Ruggiero.

di AnFan

E' accusato di aver colpito la sorella con un bastone, al culmine di una lite, ieri ha però ottenuto che gli fossero restituite le armi da fuoco sequestrate. I giudici del Tribunale del Riesame di Avellino (Sonia Matarazzo, Pier Paolo Calabrese e Gennaro Lezzi) hanno annullato il sequestro a carico di un uomo di Aiello del Sabato, difeso dall'avvocato Carmine Ruggiero. Il legale ha dimostrato come le armi, sequestrate in via cautelativa dai carabinieri, non fossero riconducibili al reato contestato e per questo andavano restituite.