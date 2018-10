Avellino, molestie all'alunna disabile: prof subito a processo Chiesto il giudizio immediato per il 37enne ex supplente del liceo avellinese.

di Andrea Fantucchio

A processo a subito e quindi senza passare per l'udienza preliminare. Il sostituto procuratore, Paola Galdo, ha chiesto il processo immediato per A.F., 37 anni, professore di Benevento, accusato di aver molestato in classe una studentessa disabile del liceo artistico di Avellino, Paolo Anania De Luca, presso il quale insegnava come docente. L'inizio del processo è previsto per il 9 gennaio. Qualche settimana fa si è chiuso l'incidente probatorio: necessario a cristallizzare le prove in vista di un procedimento penale. il perito del giudice, la psicologa Francesca Cozzolino, ha consegnato la perizia realizzata sull'indagato.

Dal documento viene fuori come il prof, difeso dagli avvocati Roberto Pulcino e Andrea de Longis junior, fosse parzialmente capace di intendere e di volere al momento delle molestie. Un aspetto sul quale la difesa potrebbe decidere di focalizzarsi in vista proprio del processo o di un abbreviato che può essere chiesto entro quindici giorni.

Per la Procura il professore, durante l'orario di lezione, ha toccato la ragazzina su seno e natiche. Una versione in larga parte confermata dalla presunta vittima alla presenza di una psicologa. Il piemme, Galdo, ha scelto la stessa soluzione adottata dal collega, il sostituto procuratore Luigi Iglio, in una seconda inchiesta che coinvolge il docente beneventano e una altra studentessa del De Luca. In quell'indagine il professore è accusato di aver seguito la ragazza sul pullman, per diversi mesi. La vittima ha descritto come il docente – dopo essere salito sul bus – spesso iniziava a strusciarsi contro di lei e a palparla. Anche a scuola – durante l'ora di lezione – l'avrebbe fissata insistentemente, mettendola in imbarazzo davanti ai compagni.

A dicembre, in relazione a quelle accuse, il professore sarà giudicato con il rito abbreviato, dopo che saranno consegnati i risultati di una altra perizia psichiatrica.