Irpinia, sequestrato allevamento da oltre 2600 suini Scampitella. Cinque denunce dopo il controllo degli uomini dell'Arma.

di AnFan

Sequestrato dai carabinieri un allevamento da oltre 2600 maiali a Scampitella (Avellino): denunce per cinque persone accusate a vario titolo di violazione in materia edilizia e gestione di rifiuti non autorizzata. Dopo un controllo condotto dai forestali di Lacedonia e i militari di Lioni, Volturara Irpina, del Nipaaf di Avellino e del nucleo operativo della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Gli investigatori hanno ravvisato numerose presunte irregolarità: assenza di permesso a costruire per un fabbricato in muratura e copertura in lamiera coibentata con porte, finestre e impianti ancora da terminare.

La struttura è stata sequestrata con i tre trattori all'interno e alcuni arnesi agricoli. I sigilli sono stati poi messi anche a tre ricoveri per l'allevamento di suini con all'interno, complessivamente, oltre 2600 animali. Per l'accusa i manufatti sono stati edificati in difformità al permesso di costruire. I militari contestano poi l'assenza dell'autorizzazione integrata ambientale e la presenza, nella zona posteriore all'azienda, di due vasche di raccolta liquami, per le quali non è stata fornita alcuna documentazione relativa allo smaltimento degli effluenti prodotti dall'allevamento.