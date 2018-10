Irpinia: picchiata, legata e rapinata in casa E' accaduto a Lioni. Vittima una donna del posto che è finita in ospedale.

di Andrea Fantucchio

Picchiata, legata e imbavagliata da uomini incappucciati. Una rapina brutale. I criminali si sono portati via pochi spiccioli. La vittima è finita in ospedale: non ha ferite gravi, ma è terrorizzata. Chi non lo sarebbe? Vedersi piombare i rapinatori in casa, temere di morire. E' avvenuto questa mattina a Lioni, paese dell'Alta Irpinia. I criminali, almeno quattro, hanno preso di mira una abitazione di via Caravaggio. Una casetta un pò più isolata delle altre: il bersaglio perfetto. I malviventi sono entrati nell'appartamento in pieno giorno: erano convinti di non trovare nessuno. Ma la padrona di casa, attirata dai rumori, è subito corsa a controllare.

«Aiuto! Aiutatemi! Vi prego!», lei ha iniziato a urlare. Loro così l'hanno picchiata per farla star zitta e farsi dire dove erano i soldi. Quindi l'hanno legata a una sedia e imbavagliata: tutto è durato pochi minuti. Forse è stato usato anche un coltello per intimidire la signora. Sono stati messi a soqquadro i due piani dell'appartamento: i rapinatori hanno frugato ovunque, non è stato risparmiato alcun mobile. Ma, come detto, i criminali hanno rubato solo poche decine di euro e qualche piccolo oggetto di valore. In casa la donna non aveva cassaforti o grandi ricchezze, ma loro non lo sapevano.

A via Caravaggio sono intervenute alcune pattuglie del commissariato di Sant'Angelo e un'ambulanza. E' così partita la caccia ai rapinatori. Gli investigatori stanno lavorando sull'identikit fornito dalla donna. L'attenzione poi si focalizzerà sulle immagini raccolte dai circuiti di telecamere. Attenzione puntata sui pregiudicati della zona già noti per reati contro il patrimonio e la persona. Un episodio che ha riacceso l'attenzione su furti e rapine. Ancora purtroppo così diffusi anche in provincia di Avellino.