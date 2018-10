Auto sbanda e si ribalta: 23enne ricoverato al Moscati Tufo. E' accaduto nella notte, non lontano dalla sede del Comune. Il ragazzo è finito in ospedale.

E' di un ferito il bilancio del violento incidente che si è verificato nella notte a Tufo (Avellino), in via Giacomo Matteotti, non lontano dal Comune. Un'auto, guidata da un 23enne del posto, per cause ancora da accertare, è sbandata e si è ribaltata. I vigili del fuoco di Avellino hanno tirato fuori il conducente all'abitacolo. Il ragazzo è stato trasportato al Moscati di Avellino. I medici hanno stabilizzato le sue condizioni, la prognosi è riservata. A occuparsi delle indagini le forze dell'ordine: saranno loro, dopo aver eseguito tutti i rilievi, a dover ricostruire la dinamica dell'incidente.