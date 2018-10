Autovelox Atripalda, più di 11mila multe in 4 mesi I numeri delle sanzioni. Molti automobilisti pronti ai ricorsi.

di AnFan

Quasi dodicimila multe in quattro mesi: per un importo superiore al milione e mezzo di euro. L'autovelox istallato lungo la Variante, nel comune di Atripalda, viaggia a una media elevata di contravvenzioni: oltre novanta al giorno. Molte di queste sono già pronte a essere impugnate. Decine gli automobilisti che hanno deciso di adire alle vie legale e rivolgersi al giudice di pace.

Sulla questione è nata anche una querelle, nei giorni scorsi, montata intorno alla notifica dei verbali. Uno di questi - secondo un automobilista infuriato - era stato recapitato dopo i novanta giorni previsti dalla norma ed era da ritenersi illegittimo. Sul caso hanno risposto Comune e comando dei vigili urbani che anno chiarito come il ritardo era dovuto al fatto che il veicolo in contravvenzione non risultava intestato al trasgressore.

Ma, c'è da giurarci, le polemiche non sono destinate a spegnersi così in fretta. Come già accaduto anche lungo il raccordo Avellino-Salerno, dove a finire a centro delle polemiche è stato un altro autovelox poi incendiato da ignoti. La riapertura dell'apparecchio è prevista per metà novembre, molti automobilisti sono già sul piede di guerra.