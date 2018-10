Riciclaggio, bonifici Irpinia-Ucraina: 48enne a processo Nel mirino della Procura sannita è finito un uomo di Frigento.

di AnFan

Oltre novantaquattromila euro sottratti dal conto postale di una azienda del mantovano, attraverso diciassette prelievi. Gli inquirenti hanno seguito il denaro: quattro operazioni (per un totale di oltre 5mila euro) portavano a un conto corrente irpino. Aperto in una filiale di Grottaminarda, Valle Ufita, da un 48enne di Frigento. Da quel conto i soldi venivano poi trasferiti fuori nazione: quattro bonifici erano diretti a soggetti ucraini. Un gioco dell'oca di operazioni sospette -che risalgono al 2012 - che sono valsi una indagine per riciclaggio. Sfociata in un processo a carico proprio dell'uomo di Frigento.

Il procedimento penale inizierà il prossimo febbraio dinanzi al collegio giudicante di Benevento, presieduto dal magistrato Sergio Pezza. L'imputato, assistito di fiducia dall'avvocato Paolino Salierno, ha sempre respinto ogni accusa, spiegando di essere estraneo alle condotte che gli vengono addebitate. Il giudice per le udienze preliminari ha però ritenuto la vicenda meritevole di approfondimento dibattimentale e ha così spedito il 48enne a processo.