Moto contro bisarca di un camion: 30enne grave al Moscati Atripalda. E' accaduto ieri sera lungo la strada statale 7 bis.

E' di un ferito grave il bilancio del violento incidente che si è verificato ieri sera ad Atripalda, lungo la strada statale 7 bis. Un 30enne di Avellino a bordo di una moto, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro la bisarca di un camion. Il centauro – per via del violento urto – è stato sbalzato sull'asfalto. L'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale Moscati di Avellino. I medici del pronto soccorso hanno stabilizzato le sue condizioni, ma l'uomo resta in prognosi riservata. Toccherà ai carabinieri della compagnia di Avellino ricostruire la dinamica dell'incidente. E poi stabilire eventuali responsabilità.