Pedina e insegue in auto la ex moglie: te la faccio esplodere Divieto di avvicinamento per il 28enne di Montella: una serie di episodi denunciati dalla donna

I carabinieri della stazione locale - guidati dal luogotenente Stefano Nazzaro - hanno accertato una serie di episodi che hanno spinto il magistrato a emettere il provvedimento restrittivo.