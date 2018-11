Auto contro muro santuario: due giovani ricoverati al Moscati Montella. A finire in ospedale una coppia di ragazzi, un 18enne e un 21enne.

di Anfan

E' di due feriti il bilancio del violento incidente che si è registrato questa notte, all'incrocio di via San Francesco nel comune altirpino di Montella. Coinvolta una sola auto che, per cause ancora da accertare è finita contro il muro di recinzione del Santuario di San Francesco a Folloni. I due ragazzi di Nusco a bordo dell'auto, di 23 e 18 anni, dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco, sono stati affidati al personale medico del 118. E poi trasportati all'ospedale Moscati di Avellino. La prognosi è riservata. L'auto, coinvolta nell'incidente, è stata rimossa dalla carreggiata. A occuparsi delle indagini i carabinieri della stazione di Montella, guidati dal luogotenente Stefano Nazzaro.

Probabilmente l'asfalto viscido - a causa della pioggia - ha ricoperto un ruolo determinante nell'incidente. Il conducente, in ospedale, è risultato positivo all'alcol test.

Questa mattina, a ridosso dell'aria industriale di Flumeri, si è registrato un altro violento incidente. Nel quale sono stati coinvolti un suv e un autocarro. Un impatto frontale nel quale il fuoristrada ha avuto la peggio. Sono stati ricoverati in ospedale i cinque passeggeri del Suv: una coppia della Baronia e i tre figli minorenni. Per fortuna, per loro, nessuna ferita grave: solo forti contusioni.

Anche in questo caso - per la dinamica dell'incidente - potrebbe aver rivestito un ruolo determinante il maltempo. In particolar modo la pioggia, caduta nelle scorse ore, che ha reso l'asfalto molto viscido. I temporali e il vento hanno creato numerosi danni fra Avellino e provincia, dove è stata estesa l'allerta arancione. Ieri a Mercogliano un albero è stato abbattuto dalle raffiche ed è caduto su una casa. Un giorno prima ad Avellino una pianta d'alto fusto era finita, recisa dal forte vento, su un'automobile. Solo il caso aveva evitato un dramma.