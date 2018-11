Suv contro camion: 5 feriti in ospedale, anche due bambine E' accaduto questa mattina a ridosso dell'aria industriale di Flumeri.

di Andrea Fantucchio

E' di cinque feriti - fra i quali due bambine - il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato a ridosso dell'area industriale di Flumeri (Avellino), lungo la strada provinciale. Questa mattina una Jeep Renegade, con a bordo una famiglia della Baronia (una coppia, il figlio minorenne e proprio le due bambine), per cause ancora da accertare, si è scontrata con un autocarro.

Un impatto violento. A soccorrere i passeggeri del Suv, poi affidati al 118, sono stati i carabinieri dalla compagnia di Ariano Irpino, guidati dal capitano, Andrea Marchese. Padre e figlio sono stati trasferiti al Moscati, la donna con le due bambine all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per mamma e figlie nessuna ferita grave, solo qualche contusione oltre al comprensibile spavento. I militari, dopo aver eseguito tutti i rilievi e ascoltato i conducenti, dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

La strada che si snoda, a ridosso dell'area industriale, si conferma particolarmente pericolosa. Soprattutto dopo forti piogge come quelle che, nelle scorse ore, non hanno risparmiato l'Irpinia. Dove, ieri, è stata estesa la durata dell'allerta meteo arancione. Oltre ai rovesci temporaleschi, sono stati numerosi anche i danni creati dal forte vento. Le raffiche hanno abbattuto o inclinato numerosi alberi pericolanti.

Nella notte, nel comune altirpino di Montella, si è registrato un altro violento incidente stadale. Un'auto è uscita fuori strada, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, e si è schiantata contro un muro di recinzione del santuario di Folloni. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella per soccorrere i due feriti e, poi, mettere in sicurezza la zona. I due ragazzi sono finiti in ospedale al Moscati di Avellino.