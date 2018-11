Irpinia, altre 3 scuole svaligiate: tornano i ladri di pc Colpi a Montella, San Potito e Parolise.

di Anfan

Scuole irpine di nuovo nel mirino dei ladri. I malviventi hanno colpito a Montella, San Potito Ultra e Parolise. In tutti e tre i casi, sono stati portati via diversi pc. A Montella i ladri hanno forzato un ingresso dell’istituto comprensivo statale Giovanni Palatucci. In pochi minuti hanno portato via qualche notebook. Colpi simili sono stati eseguiti anche nella sede dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Parolise e in una scuola di San Potito Ultra. A occuparsi delle indagini i carabinieri delle stazioni dei comuni nei quali sono avvenuti i furti e le relative compagnie. Attenzione puntata su profili già noti per reati contro il patrimonio. E su immagini che potrebbero essere state immortalate da circuiti di sorveglianza privata della zona. Nelle ultime settimane i furti di pc si sono registrati anche in numerose strutture scolastiche dell’hinterland avellinese e dell’Alta Irpinia.