'Ndrangheta, arrestato candidato del centro destra in Irpinia L'ex deputato Giuseppe Galati è finito ai domiciliari nell'operazione "Quinta bolgia"

di Pierluigi Melillo

Era stato candidato per il centro destra al Senato nel collegio di Avellino e provincia. Ma era stato sconfitto dai Cinque Stelle. L'ex deputato Giuseppe Galati, calabrese, esponente di spicco di Forza Italia, è stato arrestato stamane e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza. Insieme a Galati nell'operazione, denominata "Quinta bolgia", sono state arrestate altre 23 persone.

Patto politica-clan. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Dda, con il supporto dello Scico di Roma, hanno eseguito 24 ordinanze di custodia (12 in carcere e 12 ai domiciliari) e il sequestro di beni per un valore di dieci milioni di euro. I provvedimenti restrittivi sono a carico di presunti appartenenti a una cosca di 'ndrangheta e di pubblici amministratori.

Una candidatura discussa. La candidatura di Galati in Irpinia non venne presa bene dai dirigenti locali di centro destra. Fu vista come una imposizione dall'alto, visto che si trattava di un personaggio non legato al territorio. Anche lui il 4 marzo venne travolto dall'onda grillina che in quel collegio ha trascinato al Senato il professore universitario Ugo Grassi. Galati è personaggio di spicco del centro destra: ha militato con l'Udc per poi passare con Ala e Forza Italia, in passato ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alle Attività Produttive ed è stato parlamentare del centrodestra per quattro legislature.

Operazione “Quinta bolgia”. I particolari dell’operazione “Quinta bolgia” saranno illustrati alle ore 11 dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla, dal comandantte provinciale di Catanzaro, generale Davide Rametta, e dal comandante dello Scico di Roma, generale Alessandro Barbera.