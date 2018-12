Denunciato a Calabritto venditore di falsi profumi griffati Lotta alle truffe

E' stato sorpreso a vendere vari prodotti falsi e griffati tra cui profumi. I carabinieri hanno denunciato un 65enne di Napoli.

L'uomo è stato sottoposto ad un controllo da cui è emerso che vendeva a persone del luogo, materiale di illecita provenienza ad un prezzo competitivo.

In realtà, le confezioni riportavano marchi mendaci, idonei a trarre in inganno l’acquirente, poiché riproducevano forme e colori di noti prodotti, distinguendosi dagli stessi solo per lievi difformità nel nome del prodotto originale. Ovviamente anche il liquido all’interno delle boccette di vetro non aveva la stessa fragranza del profumo autentico.

L’uomo è stato accompagnato presso la locale stazione dei carabinieri per i relativi accertamenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.

Decine le confezioni di profumi sequestrate. A carico del 65enne, è stata proposta inoltre l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Redazione Av