Rapina portavalori, parla teste: ho visto l'inferno Auto usate come tappo. Confermato l'intervento armato dei carabinieri

C'è un testimone che racconta la rapina. E' uno degli automobilisti che il commando ha utilizzato come tappo, per bloccare il traffico lungo l'autostrada Avellino-Salerno e poi poter agire su più fronti per assalta i furgoni pieni di denaro appena ritirato dalla Banca d'Italia. Lo ha scovato Paola Iandoli, giornalista di Ottochannel, che lo ha intervistato per il telegiornale diretto da Pierluigi Melillo. La versione integrale del servizio andrà in onda alle 14 sul canale 696. Ve ne proponiamo una sintesi che ben restituisce il clima di terrore instaurato sulla bretella dai rapinatori. Il testimone conferma la presenza (casuale ma risolutiva) di una scorta dei carabinieri che poi è immediatamente intervenuta, esplodendo anche colpi di arma da fuoco, per bloccare la rapina e tentare di acciuffare i malviventi. Da notare che il testimone ha avuto modo di parlare con uno dei rapinatori, con tutto quello che ne consegue.

