Sbanda con l'auto e vola sul tetto di una casa, ferita 19enne L'incidente nella notte a Montecalvo Irpino. Per recuperare la vettura è intervenuta l'autogru

Due incidenti stradali nella notte in Irpinia. Intorno alle 3:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Montecalvo Irpino, in contrada Cesine, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Per cause da accertare la conducente – una ragazza di 19 anni – ha perso il controllo del volante. L'auto è uscita di strada finendo sul tetto di un'abitazione sottostante. La ragazza è stata trasportata presso l'ospedale di Ariano Irpino, dai sanitari del 118 intervenuti, per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di Avellino.

Ieri sera invece i Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti a Mercogliano, in via Nazionale Torrette, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che si è schiantata contro un lampione della pubblica illuminazione. L'uomo alla guida è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Non ha riportato gravi ferite.