Solofra, sul palco del San Carlo Michele Maffei per il Nabucco: "Emozione unica" L'artista di Solofra tra gli interpreti dell'opera verdiana

Dieci minuti di applausi per il Nabucco al Teatro San Carlo di Napoli e per la prima dell'Opera Verdiana che ha incantato la città di Partenope sul palco c'era anche Michele Maffei, artista e regista di Solofra.

La prima dell’opera verdiana ha incantato Napoli, con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Andreas Homoki per la produzione Opernhaus Zürich. Repliche il 22, 25, 28 e 31 gennaio. Il solofrano Michele Maffei, selezionato per interpretare uno degli ebrei nell’allestimento ottocentesco, ha commentato emozionato: “un sogno, un’emozione unica, la magia del San Carlo”.

La sua partecipazione all'opera nel tempio della lirica rappresenta un traguardo che porta in alto il talento teatrale irpino.

"Questo importante incarico rappresenta non solo un riconoscimento al suo talento, alla sua professionalità e al suo percorso artistico costruito con serietà e passione, ma anche un motivo di grande orgoglio per Solofra e per l’intero territorio". Si legge sui social.