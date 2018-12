Allarme furti: cittadini sentinelle. C'è l'accordo di vicinato Oggi la firma in Prefettura con il sottosegretario di Stato all'Interno Carlo Sibilia

di Simonetta Ieppariello

Non chiamatele "ronde". Non c'è colore politico, non c'è voglia di sostituirsi alle forze dell'ordine. Ma ci sono solo cittadini che aderiscono ad un gruppo formalizzato e accettato dalla Procura, dal Comune e da Carabinieri e Polizia per segnalare, via messaggio su appositi gruppi Whatsapp, presenze sospette e rischi. L'escalation furti non si arresta in Irpinia, nei piccoli comuni e in città, dal centro alla periferia. Ladri scatenati assediano rioni e paese, senza soluzioni di sorta. Entrano in azione noncuranti della presenza delle persone obiettivo dei loro raid. Ci saranno più controlli e un accordo speciale che consentirà di convogliare le segnalazioni.

Più controlli, coordinamento e segnalazioni di cittadini attivi, sentinella. Un solo comitato per garantire la sicurezza, soprattutto in concomitanza delle vacanze di Natale, che vedono la sistematica recrudescenza dei crimini, dei furti nelle case e non solo.

Intanto ci saranno più pattuglie per l’orario notturno e controlli serrati grazie al coordinamento tra le forze dell’ordine. Il dispositivo partirà tra un paio di giorni. Mentre oggi alle ore 9.30 presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, alla presenza dell’On.le Carlo Sibilia – Sottosegretario di Stato all’Interno – e dei vertici delle Forze di Polizia, si procederà alla sottoscrizione dell’ Accordo di Vicinato tra il Prefetto ed i Sindaci dei primi Comuni che hanno comunicato l’adesione all’iniziativa.

Oltre l’accordo ci sarà un rafforzamento dei servizi di pattuglia in orario notturno soprattutto nel centro cittadino dove si concentrano i negozi, ma anche nelle periferie per i furti nelle abitazioni.

Le cifre restituiscono un aumento del fenomeno dei furti proprio tra l’autunno e le festività natalizie, nonostante l’attenzione sia alta.

Questa l’attività programmata in sede di comitato di ordine pubblico e sicurezza della scorsa settimana, mentre con l’accordo di questa mattina, siglato da più sindaci, si profila quale grossa opportunità per cercare di elevare le misure di sicurezza sul territorio anche grazie alla partecipazione dei cittadini che, in qualità di “sentinelle”, avranno il compito di vigilare e di allertare, in caso di necessità, e attraverso una cabina di regia in rete, le autorità di polizia.

Si punta alla collaborazione attiva e zonale dei cittadini, che attraverso gruppi whatsapp potranno segnalare direttamente al comandante dei vigili urbani situazioni sospette o di pericolo. Una soluzione efficace soprattutto per chi vive in queste zone marginali del capoluogo, in case o ville isolate. Un servizio di raccordo che sarà utile al comando dove si potranno indirizzare eventuali interventi.

In tanti lamentano la scarsezza di luce pubblica. Il buio continuerebbe a favorire chi entra in azione indisturbato, soprattutto in periferia.

Le maggiori criticità, ad Avellino, si starebbero verificando a Contrada Molinelle, Bagnoli e Acqua del Paradiso sono tante le persone anziane che vivono sole e che potrebbero essere le più facili prede.

La condivisione e collaborazione, la segnalazione diretta è la matrice dell’accordo a cui punta il prefetto Tirone, che vuole con appositi numeri social convogliare le segnalazioni utili. Un modo efficace per raccordare eventuali progetti di intervento. I vari numeri saranno utili a chi vorrà indicare rischi e presenze anomale. Saranno i vari comandanti delle rispettive polizie municipale a gestire il raccordo dei servizi, quelli di intervento e mappatura dei pericoli.

Questi “accordi di vicinato”, richiamati per la prima volta ufficialmente in una nota a firma del Ministro dell’Interno, puntano una sorta di compartecipazione dei cittadini nella gestione della sicurezza pubblica. Una soluzione pratica per innalzare la percezione di sicurezza e focalizzare, indirizzando, i controlli.