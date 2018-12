Investe 17enne a piazza Kennedy e scappa: caccia al pirata L'investimento stamane ad Avellino

di Simonetta Ieppariello

E' caccia al pirata della strada che stamane ha travolto uno studente ad Avellino, per poi darsi alla fuga. E' accaduto intorno alle 8:30 . Vittima del sinistro un ragazzo 17enne di Forino, che per cause in corso di accertamento, è stato investito in Piazza Kennedy da un'auto. L'automobilista subito dopo è scappato. Si è allontanato rapidamente. E' scattato l'allarme, la richiesta di aiuto. Sono subito arrivati i carabinieri che, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno ha disposto il trasferimento all'ospedale "Moscati" del ragazzo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Sono stati sentiti alcuni testimoni e si stanno visionando le immagini di videosorveglianza per risalire all'identità del responsabile.