Incidente Circum: tre feriti a Baiano L'Eav indaga sul sinistro

di Siep

Paura sui binari della Circumvesuviana nella stazione di Baiano. Il convoglio non sarebbe riuscito a frenare in tempo ed è finito contro le barrire del fine corsa. Tre le persone ferite in maniera non grave che hanno subito le conseguenze dell’urto del treno finito contro il paracolpi del terminale ferroviario dopo che la vettura non è riuscita a frenare in tempo. L'epidosio ieri sera. Tra i feriti, una ragazza, il capotreno e un macchinista.

I tecnici sono al lavoro per capire cosa sia andato storto. Si deve fare luce sul perchè il treno non abbia frenato. Intanto i passeggeri raccontano di un viaggio come tanti senza ritardi di sorta. Si sarebbe solo sentito all'improvviso lo stridio di una frenata lunga e poi l’impatto contro il paracolpi. Per fortuna il treno viaggiava a velocità molto ridotta, dunque le conseguenze sono state lievi. Sul posto i sanitari per prestare cure ai passeggeri e lavoratori.