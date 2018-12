Botte e morsi ai bimbi: il maestro irpino davanti ai pm Avrebbe maltrattato anche un alunno disabile

di Siep

Avrebbe maltrattato gli alunni dell’asilo in cui insegnava, tra questi persino un bimbo diversamente abile. Questa mattina l’interrogatorio dell’insegnante irpino arrestato lo scorso 7 dicembre.

I fatti si sarebbero verificati in una scuola di Cerignola. Ad ammanettarlo gli agenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia.

Il docente di 62 anni, deve rispondere delle pesanti accuse. Secondo i genitori l’uomo avrebbe picchiato con colpi alla testa, alle orecchie i piccoli alunni.

Vessazioni e violenze che sarebbero state documentate da telecamere piazzate dalla Mobile dopo la denuncia delle famiglie. Maniere violente che hanno portato all’intervento della Polizia.

Sempre secondo l'accusa, in alcuni casi sollevava i bambini per la testa oppure li schiaffeggiava con le loro stesse manine. A subire le violenze anche un bimbo di 4 anni disabile costretto a mangiare per poi vomitare nel piatto. Ogni volta che lo vedevano arrivare, i suoi alunni impauriti si coprivano il capo in segno di difesa. Per il maestro sono arrivati ora gli arresti domiciliari e la sospensione dal servizio nella scuola dell'infanzia, mentre i bambini e le loro famiglie potranno tirare finalmente un sospiro di sollievo. Tuttavia, le indagini continuano nel più stretto riserbo.