Guasto all'auto: stroncato da malore mentre aspetta i soccorsi Dramma a Montemiletto

di Siep

Dramma in Irpinia per la morte di un uomo, avvenuta in strada. A perdere la vita un 56enne di Ariano Irpino stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. È accaduto verso le 17:00 a Montemiletto, sulla Strada Statale 7.

L'uomo era da solo a bordo della sua autovettura, ferma per un guasto ed in attesa del carroattrezzi, quando improvvisamente è stato colto da un forte malore. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e personale medico del 118 che ne ha constatato il decesso. E’ subito apparsa chiara la dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato trovato riverso. Si è accasciato dopo essersi sentito male. Accertamenti in corso.

Sotto choc la comunità del Tricolle dove l'uomo era conosciuto e stimato da tanti. Il 56enne era di ritorno a casa quando si è sentito male. La notizia è circolata subito in paese. Tante le manifestazioni di cordoglio. In tanti hanno raggiunto i familiari per portare parole di conforto.