Spaccio a Montella: denunciato 35enne I controlli

I Carabinieri di Montella hanno arrestato un 35enne del posto, ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti nonché detenzione abusiva di munizioni.

I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Montella: i militari hanno notato il soggetto in atteggiamento sospetto nei pressi della villa comunale. Hanno deciso di procedere al controllo.

L'uomo è stato sorpreso in possesso di ben 21 dosi di eroina nonché della somma di 305 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, sono stati altresì rinvenuti sei flaconi di metadone e alcune cartucce calibro 38.

Inchiodato alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 35enne è stato quindi dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montella, in attesa di comparire dinanzi al Tribunale per l’udienza di convalida.

Sottoposte a sequestro sia le sostanze stupefacenti che le banconote e le munizioni illegalmente detenute.