Onore al merito, ecco la carica dei nuovi Cavalieri La storia di Barbato cavaliere ad 86 anni sempre in prima linea nella politica e nel lavoro

di Siep

Nuovi cavalieri della Repubblica Italiana. Esempi splendenti di umane virtù sociali, morali e politiche, Nella serata di ieri 12 dicembre, presso il palazzo di Governo di Avellino, il Prefetto Maria Tirone, ha consegnato 26 onoreficenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica" a cittadini della provincia di Avellino particolarmente distintisi, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, con decreto del 2 giugno 2018. Tra i premiati anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, arch. Rosa D'Eliseo, e il direttore vice dirigente ing. Nazario Parente. Per il Comandante D'Eliseo, una doppia soddisfazione, oltre al riconoscimento al Merito della Repubblica, il consiglio di amministrazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella seduta del 5 dicembre scorso, ha deliberato la sua promozione a Dirigente Superiore. Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, i migliori auguri per il doppio riconoscimento, da tutto il personale del Comando Irpino.

«Una grande emozione essere insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica, un motivo in più per seguire in prima persona le vicende della realtù di Pietrastornina». Queste le parole dell’ufficiale delle fiamme gialle in pensione e consigliere comunale, impegnato da anni in politica e ora consigliere piu` anziano, (86 anni) in Irpinia Giuseppe Barbato. Una vita spesa per la professione, nel volontariato per la crescita della provincia irpina. Una delle tante storie, dei racconti raccolti nella fila della carica dei nuovi cavalieri. Onore al merito di questi nuovi esempi di impegno e valori.