"Correte. C'è un'auto sospetta". Colpo sventato a San Tommaso La segnalazione di un cittadino allerta i militari

All’indomani dell’“Accordo di Vicinato” sottoscritto a Palazzo di Governo tra Prefettura, Forze dell’Ordine e 19 comuni irpini, che vede in campo i cittadini sentinella, i Carabinieri hanno sventato un furto in abitazione nella zona San Tommaso di Avellino.

Prove tecniche di “accordo del vicinato” dunque, e funziona l'impegno dei cittadini attivi impegnati nei propri rioni per accertare eventuali rischi e pericoli.

Fondamentale infatti è stata la segnalazione di un’auto sospetta notata in località San Tommaso da un cittadino che ha subito allertato il 118. Arrivati i militari i ladri sono scappati in varie direzioni, favoriti dall’oscurità.

Nel corso delle ricerche uno dei malviventi, vistosi braccato, ha abbandonato l’autovettura da lui guidata, per mettere in atto un maldestro tentativo di fuga a piedi. Ma è stato bloccato.

Si tratta di un trentenne di San Vitaliano (NA), gravato da numerosi precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, che al momento del fermo aveva ancora un cappuccio e calzava dei guanti, verosimilmente per evitare di lasciare impronte durante l’azione criminosa.

Dagli immediati accertamenti, l’Opel Astra utilizzata è risultata rubata giorni addietro in un comune dell’agro nolano. Nell’auto i Carabinieri hanno rinvenuto una grossa cesoia ed altri attrezzi atti allo scasso.

Per il trentenne è scattata la denuncia. L'uomo è stato proposto per il Foglio di via Obbligatorio.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate sia a risalire all’identità dei complici.