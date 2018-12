Fuga di gas, esplosione in casa: un morto e un ferito Il dramma a Santa Paolina

Fuga di gas, esplode la casa. Dramma a Santa Paolina. E' accaduto questo pomeriggio a contrada Viturano. Tragico il bilancio con un morto e un ferito. A perdere la vita un 90enne -B. P. le sue iniziali-, residente in un’abitazione isolatain campagna. Ferito suo figlio. Sul posto sono arrivati, tempestivamente, i soccorsi di vigili del fuoco, sanitari e carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Per suo figlio, per fortuna, solo lievi ferite.

I militari di Mirabella Eclano stanno effettuando i rilievi. La deflagrazione potrebbe essere scattata quando è stata accesa la luce nella camera da letto dell'anziano. La stanza era con buona probabilità satura di gas, forse per la presenza di una stufa. Ma gli accertamenti continuano.