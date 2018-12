Entrano nelle ville, pistole in pugno. Paura a Grottaminarda Notte di ronde in paese

Fanno irruzione in due villette entrambe abitate, dalla prima vengono messi in fuga, mentre poco distante minacciano un il proprietario appena arrivato in casa con una pistola. E' accaduto ancora una volta in contrada Piani a Grottaminarda dove da circa tre settimana i residenti sono terrorizzati.

E' il terzo grave episodio nel giro di una decina di giorni ci dice una donna del luogo. "In un'altra villetta vi era una signora in casa, in un'ora hanno ripulito tutto e sfasciato ogni cosa."

Nell'ultimo caso sono riusciti a portare via denaro. Il bottino è da quantificare. Ricerche sono in atto da parte dei carabinieri.

E' allarme nella contrada, non nuova ad episodi del genere nel corso dell'anno, soprattutto in prossimità delle festività natalizie. E c'è chi pur di difendere le proprie abitazioni da ieri sera ha attivato vere e proprie ronde nella zona. (Foto dal Web).