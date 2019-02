Smaltimento illecito di rifiuti: 2 denunce I controlli dei militari

I militari della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato due persone ritenute responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata.

In particolare, l’attività ha permesso di accertare che il materiale ferroso proveniente dai lavori pubblici per la realizzazione di un’area verde a Calabritto, era stato ceduto dal titolare della ditta edile ad una persona del luogo che con il proprio automezzo, in assenza delle previste autorizzazioni, lo avrebbe trasportato nei propri terreni per poi provvedere allo smaltimento con una ditta autorizzata.