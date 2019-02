Tocca ragazza in pullman, poliziotto nota tutto: arrestato Il racconto shock del dirigente sindacale Fp Cgil penitenziaria Luciano Mastrangelo

Tocca una ragazza nelle parti intime, ma la scena non è passata inosservata agli occhi di un poliziotto penitenziario, che opera nel carcere di Ariano Irpino. Lui libero dal servizio ha subito intuito tutto ed è intervenuto, in aiuto di una ventenne, bloccando l’uomo, un 50enne ora in carcere a Bellizzi. I fatti si sono verificati ad Avellino città, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre la donna era a bordo del mezzo di trasporto.

A darne la notizia in una nota è il dirigente sindacale della Fp Cgil polizia penitenziaria Luciano Mastrangelo: “Insospettito e spinto dal forte senso del dovere l’assistente capo coordinatore F.G. della polizia penitenziaria arianese, fuori servizio, era a bordo di un autobus dell’Air che da Ariano è diretto ad Avellino. Giunto all’altezza della stazione ferroviaria di Avellino ha notato un uomo di 50 anni che porgeva la mano nelle parti intime di una ragazza di 20 anni. Immediatamente è intervenuto e dopo averlo arrestato, ha allertato il 112 come richiesta di supporto presso il terminal di Avellino centro. Sempre più spesso la Polizia Penitenziaria, grazie alla professionalità che la contraddistingue, riesce a dare il suo contributo al cittadino per garantire la sicurezza pubblica.”

Il dovere prima di tutto anche quando sei fuori dal servizio. È questo il senso profondo di attaccamento alla divisa e ai valori istituzionali quel senso appunto che ha spinto il poliziotto penitenziario ad intervenire in soccorso alla donna.