Fermato con la droga, tenta la fuga: preso e arrestato I carabinieri di Avellino hanno arresto un 22enne di Mercogliano

Per sottrarsi al controllo dei carabinieri, ha tentato la fuga. Tutto però è stato inutile. Bloccato dopo un inseguimento a piedi, un 22enne di Mercogliano è stato arrestato perchè ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali nonché resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono svolti nel capoluogo irpino nella nottata di ieri, quando il giovane, nella centralissima Galleria Mancini, è stato fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

Invitato a fornire i documenti, in un primo momento il 22enne si è mostrato tranquillo e, sfruttando la giovane età e lo stato d’incensuratezza, ha cercato di convincere i militari che era tutto in regola. Poi si è dato alla fuga, innescando un inseguimento a piedi per le strade circostanti. Durante la fuga ha lanciato un pacchetto contenente 70 grammi di hashish.

Raggiunto e fermato, il giovane ha continuato ad opporre resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro i Carabinieri che, sebbene colpiti e feriti in modo lieve, sono riusciiti a neutralizzarlo.

Il 22enne è stato condotto in Caserma, dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari.