Rubate le corone della Madonna del Bosco: è mistero Valle del Cervaro in lutto, devoti sparsi nel mondo vogliono conoscere la verità

Rubate le corone della Madonna del Bosco. La notizia circola da diversi giorni, ma solo domenica scorsa durante la celebrazione serale, è stata ufficializzata in parte, dal parroco di Panni, originario di Castelluccio dei Sauri Don Mimmo Guida.

Ai fedeli è stato comunicato il furto delle corone, ma altro al momento non è dato sapere. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. "Una notizia - scrive Tonino Mauriello - che suscita dolore in tutti i pannesi sia del luogo che nel mondo."

Quest'anno, tra l'altro ricorre il 125esimo anniversario dell'incoronazione e per la prima volta, la statua, della Madonna, protettrice di Panni, sarà spoglia delle corone.

Ma il dolore più grande è legato proprio alla mancanza di informazioni. La popolazione, ed è un suo diritto, vuole sapere con esattezza, cosa realmente è accaduto, quante e quali corone sono state rubate e se sono state sottratte anche altre cose preziose appartenenti al culto popolare e alla devozione alla vergine, venerata in tutta la Valle del Cervaro e nei Monti Dauni.

Viene rivolto un invito al parroco affinchè anche attraverso un'assembea pubblica si possa, informare in maniera precisa l'intera cittadinanza.