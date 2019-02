Causa incidente e scappa, individuato e denunciato un 31enne Il giovane a bordo della sua Jaguar aveva causato un incidente a viale Italia

E' stato individuato e denunciato il giovane alla guida di una Jaguar nera che la notte tra venerdì e sabato aveva causato un incidente e poi era fuggito. L'episodio si era verificato all'incrocio tra viale Italia e via Dorso, all'altezza della Chiesa di San Ciro. Un incrocio maledetto, già in passato teatro di altri incidenti, anche mortali. E, dunque, venerdì notte un gruppo di 4 giovani a bordo di una Opel, stava rientrando da una serata a Napoli, quando la loro macchina è stata urtata nella parte posteriore sinistra. L'urto violento ha fatto fare un violento testacoda alla vettura, poi finita contro un muretto. Il giovane al volante della Jaguar è scappato senza prestare soccorso. Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti della Opel, solo due ragazze hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Moscati, con una prognosi di dieci giorni.

Le indagini sono state avviate dalla polizia subito dopo l'incidente. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere installate proprio all'altezza dell'incrocio e grazie ai video è stato possibile risalire all'auto del 31enne, ora denunciato per omissione di soccorso. La Jaguar, invece, è stata sequestrata.