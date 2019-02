Scontro sull'Ofantina, 4 auto distrutte e 3 feriti L'incidente questa mattina all'altezza di San Mango sul Calore

Paura questa mattina lungo la vecchia Ofantina, all'altezza di San Mango per un incidente nelquale sono rimaste ferite tre persone. Lo scontro è avvenuto verso le 8 ed ha riguardato un camion e tre vetture. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta per soccorrere i passeggeri, uno dei quali è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato prontamente liberato. I tre automobilisti rimasti feriti sono stati consegnati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Montella per i rilievi.