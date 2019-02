Negozio di fitosanitari irregolare, scatta la chiusura I controlli dei carabinieri e Forestali di Lacedonia e Volturara in un negozio di Calitri

I carabinieri delle Stazioni Forestale di Lacedonia, unitamente ai colleghi Forestali di Volturara Irpina e al personale dell’Asl di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli finalizzati alla verifica della regolarità di fitofarmaci in vendita. In un negozio di Calitri sono stati ritrovati fitosanitari non regolarmente etichettati, per molti dei quali il responsabile dell’esercizio non era in grado di dimostrare le schede di sicurezza aggiornate.

Tali prodotti, per un valore di circa 1.200 euro, sono stati sequestrati. Nel corso del controllo è emerso che il locale in cui erano detenute le confezioni dei fitosanitari, risultava privo del previsto pozzetto di adeguata capacità per la raccolta di sostanze nonché mancante di idoneo sistema di aereazione. Sopno scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10mila euro, disposta la sospensione dell’attività.