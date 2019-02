Cellulari e droga in Carcere: blitz a Bellizzi Irpino Sono ben 10 i telefoni ritrovati e sequestrati dall’inizio dell’anno ad oggi

Telefonini e droga all’interno della casa circondariale di Avellino. Nella struttura di Bellizzi Irpino sono stati rinvenuti dalla polizia penitenziaria due cellulari e un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti. I due cellulari sono stati scoperti a poca distanza di tempo dal sequestro di altri 5 avvenuto nei giorni scorsi. Anche questi due apparecchi funzionanti sono stati trovati negli spazi in uso alla popolazione detenuta. Sono ben 10 i telefoni ritrovati e sequestrati dall’inizio dell’anno ad oggi, “i numeri dimostrano l’entità di tale traffico che diviene un valido strumento in mano alla criminalità per mantenere comunicazioni e contatti con l’esterno nonostante lo stato detentivo”, evidenzia il Sappe