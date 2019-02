Proiettili ritrovati nei pressi del tribunale, è giallo Sta indagando la polizia. Sono state visionate anche le telecamere

E’ giallo sul ritrovamento di alcuni proiettili nei pressi del tribunale di Avellino. Un fatto strano sul quale ora stanno indagando gli agenti della polizia di Avellino. Le munizioni, di calibro molto comune, sono state ritrovate a pochi passi dal palazzo di giustizia. In un primo momento si è pensato che forse qualcuno si sia disfatto dei proiettili per evitare di essere fermato a un posto di controllo istituito da quelle parti. Difficile, invece pensare che si possa trattare di munizioni utili per un agguato. Anche se al momento nulla è escluso. Ora il materiale raccolto è nelle mani della polizia Scientifica per accertare eventuali tracce. La Mobile invece sta cercando di visionare le telecamere installare da quelle parti per verificare se abbiano ripreso la persona che ha abbandonato i colpi.