Smaltimento rifiuti mediante combustione: denunciato Nei guai un 40enne di Nusco

Un 40enne di Nusco dovrà rispondere di attività e gestione rifiuti non autorizzata e combustione illecita. A denunciarlo sono stati i carabinieri di Montella. I militari sono intervenuti dopo aver notato del fumo nerastro e maleodorante proveniente da una proprietà privata.

Giunti sul posto hanno accertato che la coltre di fumo era prodotta dall’incendio di rifiuti di vario genere, in particolare cartoni e plastiche da imballaggio. E' stato richiesto l'intervento del personale specializzato dell’Arpac per il prelievo di frammenti al fine di eseguire successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione.

L’area interessata è stata sequestrata.