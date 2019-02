Ancora due anziane truffate in Irpinia Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora truffe messe a segno ai danni di anziani: una pensionata di Avellino e, dopo qualche giorno, una di Monteforte IrpinoSono entrambe ultraottantenni: nel primo caso il truffatore ha portato via 2.500 euro, nel secondo 4.200 euro.

Identica la tecnica: una telefonata alla vittima prescelta, per avvisarla dell’arrivo di un corriere per la consegna di materiale informatico ordinato da un nipote, con la relativa indicazione della somma di sborsare. A distanza di qualche minuto, ecco il presunto corriere ed il pacco, contenente materiale di nessun valore, recapitato presso l’abitazione in cambio dei soldi.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri delle Compagnie di Avellino e Baiano.

Gli stessi carabinieri invitano ancora una volta i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fidarsi con troppa facilità del contenuto di telefonate da parte di persone sconosciute.