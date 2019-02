Incendio in azienda, distrutti 300 pali in legno Le fiamme si sono sviluppate all'interno della fabbrica di Baiano. Si tratta di un'azione dolosa

Paura nella notte a Baiano, dove un incendio si è sviluppato in una azienda agricola. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto circa 300 pali di legno. Un danno ingente per la fabbrica. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia che hanno acquisito elementi utili alle indagini. Non si esclude che possa essersi trattato di un’azione dolosa.