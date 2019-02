Incendio in un garage di rione Mazzini Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati in via Basile, nel popoloso quartiere di rione Mazzini, per un incendio che si è sviluppato in un garage di un palazzo. Due le squadre intervenute prontamente, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, evitando conseguenze peggiori. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte.