Picchia la moglie davanti ai bambini: allontanato da casa Il provvedimento del gip eseguito dai carabinieri di Avellino

Maltrattamenti, lesioni personali e minacce di morte alla moglie. Condotte che sono costate ad uomo l'allontanamento dall'abitazione, deciso dal Gip del Tribunale di Avellino.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della compagnia di Avellino, è stato adotttao in un'indagine nata da un intervento per una lite familiare. In quella occasione i militari avevano accertato la natura violenta de coniuge, anche alla presenza dei figli minorenni. La malcapitata era stata costretta a ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite e lo stato di agitazione.