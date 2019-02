Casa in fiamme, salvataggio rocambolesco di un'anziana/VIDEO Tragedia sfiorata in Irpinia a Greci

Ha rischiato di finire in tragedia, l'incendio di un caminetto all'interno di un'abitazione. E' successo nella Valle del Cervaro a Greci a pochi passi dalla chiesa Madre, in via Breggo.

Carosena Panella 75 anni è viva per miracolo, dopo essersi rifugiata su un ballatoio esterno, di quelli senza protezione per sfuggire alle fiamme. E' stato lo scoppio degli pneumatici di un'auto parcheggiata in un box garage sottostante l'abitazione, divorata dal fuoco, ad insospettire alcuni vicini, i quali hanno subito allertato i soccorsi.

"In un primo momento pensavamo all'esplosione di una bombola, poi abbiamo subito visto, le fiamme, una nube di fumo e l'anziana donna disperata sul balcone."

In pochissimi minuti sono giunti a Largo chiesa i carabinieri della locale stazione, i quali hanno tranquillizzato la donna, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco da Ariano Irpino e Grottaminarda. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la casa. Non è stato facile per i caschi rossi raggiungere il luogo dell'incendio, situato nel cuore antico del paese tra varie strettoie.

Tra i soccorritori, in prima persona in sindaco del paese Nicola Luigi Norcia. Resistenza in un primo momento da parte della donna, intenzionata a non voler lasciare l'abitazione in fiamme. Da Savignano scalo, allertata dalla centrale operativa del 118 è giunta un'ambulanza per soccorrere l'anziana, in stato shock e trasportarla in ospedale ad Ariano Irpino. In supporto ai carabinieri di Greci è giunta anche una pattuglia da Zungoli. Estratte alcune bombole di gas che avrebbero potuto provocare conseguenze ancora più gravi.